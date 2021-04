RBN - Jacobelli: “Inter padrona del suo destino, alla Juve serviva il rodaggio”

Ai microfoni di Radio Bianconera nel corso di 'Cose di Calcio' è intervenuto il direttore di Tuttosport Xavier Jacobelli:

"La Juventus deve confermare subito con il Genoa la svolta vista ieri prima dello scontro diretto con l'Atalanta. Sicuramente c'è grande soddisfazione per il ritorno di Dybala, tra l'altro con un gol molto bello. C'è la convinzione che se non ci saranno altri intoppi probabilmente Pirlo abbia trovato l'assetto non dico definitivo ma sicuramente più stabile della squadra. La Juve col Napoli ha controllato la partita e ha trovato una vittoria meritata. Come mai la quadra è stata trovata così tardi? In questa stagione le attenuanti per Pirlo e per la squadra ci sono, certo è che una squadra così largamente rinnovata avesse bisogno di un po' di rodaggio. Adesso ciò che conta è confermare quanto di positivo abbiamo visto contro i partenopei".

Su Conte e l'Inter: "L'Inter è più che mai padrona del proprio destino e sta vincendo uno Scudetto legittimato sul campo, i numeri sono eloquenti, dieci vittoria di fila, miglior attacco e seconda miglior difesa del torneo. Sicuramente ci sono stati momenti critici come l'eliminazione dalla Champions League. Paratici ha rimarcato come le squadre che non hanno cambiato allenatore abbiano trovato meno difficoltà, adesso bisogna insistere perché Dybala potrebbe essere l'uomo in più per questa Juventus".