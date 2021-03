RBN - Lollobrigida (Rai Sport): "Pirlo come Zidane, operazione che poteva fare solo una big"

"Up & Down" con Luca Cavallero e Giulia Borletto. Ospite : Marco Lollobrigida (Rai Sport).

Marco Lollobrigida, giornalista di Rai Sport, parla così a Radio Bianconera nel corso di 'Up&Down': "Le parole di Nedved? Io ci leggo una difesa di Pirlo, è una scelta di ricostruzione e di ripartenza. Sento dire che la Juve è alla fine di un ciclo, ma secondo me è all'inizio. Il ciclo vincente di prima è terminato, ora ne è iniziato un altro. Su Pirlo dico che non vedevo grandi alternative. Se mandi via Sarri, o prendi Klopp e Guardiola oppure fai una scelta di novità. Sicuramente può dirsi una scelta azzardata, ma solo la Juventus aveva le spalle grandi da poter fare un'operazione del genere. È la stessa cosa fatta dal Real Madrid con Zidane, il francese aveva un po' più d'esperienza, ma il paradigma è simile. Sicuramente se si aprissero le porte per Guardiola le scelte potrebbero essere altre, altrimenti è giusto difendere ciò che hai".

Su Allegri al Real Madrid: "È un incastro possibile e che può starci, ma non credo che Allegri andrà in un Real Madrid che deve ricostruirsi. Anche loro stanno lavorando con quello che hanno, adesso tutte le squadre hanno problemi. Zidane è sicuramente un grande gestore, Guardiola è un grande allenatore e maestro di calcio. Non so se uno come Zidane sarebbe in grado di costruire alla Juve. Siamo tutti affascinati dai nomi e dal passato che torna, ci sono tanti bravi allenatori, ad esempio io a Mancini affiderei la panchina già domani mattina se non avesse già un contratto con la Nazionale italiana. Con Allegri abbiamo tutti la memoria corta, ricordo insulti giganteschi quando andò alla Juve".

