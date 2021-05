Roma, dopo il ko contro l'Inter adesso arriva il derby. Le ultime da Trigoria sull'infermeria

Primo allenamento per la Roma in vista del derby di sabato, all'indomani della sconfitta contro l'Inter. Come di consueto i giallorossi sono stati divisi in due gruppi: scarico in palestra per chi ha giocato contro i nerazzurri, mentre il resto del gruppo è sceso in campo. Spinazzola, Veretout, Smalling, Calafiori e Diawara hanno lavorato individualmente.