Roma, esaurite Curva Sud e Tribuna Tevere per il Trabzonspor: oltre 23mila biglietti venduti

Grandi numeri per la campagna vendita dei biglietti per Roma-Trabzonspor, match in programma giovedì 26 agosto alle 19:00 e valido per il ritorno dei playoff di Conference League. Come riportato dal profilo Twitter del club, sono più di 23.000 i tagliandi già acquistati dai tifosi, con i settori Curva Sud e Tribuna Tevere esauriti. Rimane qualche biglietto per di Distinti Nord-Est e per la Tribuna Monte Mario. L'apertura dei cancelli per accedere allo stadio sarà alle 16:30