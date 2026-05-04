Roma-Fiorentina 4-0: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini (27' st Ghilardi), N'Dicka, Hermoso (37' st Ziolkowski); Celik, Cristante, Koné (7' st El Shaarawy), Wesley; Soulé (27' st Dybala), Pisilli; Malen (37' st Vaz). A disposizione: De Marzi, Gollini, Rensch, Angeliño, Tsimikas, Venturino. All.: Gasperini
Fiorentina (4-3-3): de Gea; Dodò, Pongracic (1' st Comuzzo), Ranieri, Gosens; Brescianini (30' st Fazzini), Fagioli (30' st Fabbian), Ndour; Harrison (1' st Parisi), Gudmundsson (1' st Braschi), Solomon. A disposizione: Lezzerini, Christensen, Rugani, Mandragora, Kouadio, Balbo. All.: Vanoli
Arbitro: Zufferli
Marcatori: 13' Mancini (R), 17' Wesley (R), 34' Hermoso (R), 13' st Pisilli (R)
Ammoniti: Pongracic (F), Hermoso (R), Parisi (F), El Shaarawy (R)