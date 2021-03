Sampdoria, Ekdal si fa male con la Svezia. Entra a gara in corso ed esce dopo cinque minuti

Campanello d'allarme per la Sampdoria: Albin Ekdal è stato costretto alla sostituzione nel corso della partita contro la Georgia. Il centrocampista ha avvertito un dolore alla coscia, dovendo abbandonare il campo appena cinque minuti dopo il suo ingresso in campo. Entrato al 68' per Olsson, ha dovuto cedere il posto a Svanberg al 73'. La Svezia per la cronaca ha vinto la partita per 1-0.