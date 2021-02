Sassuolo, si ferma Boga: per l'esterno trauma distrattivo ai flessori della coscia

Questa mattina il Sassuolo è stata impegnato nel lavoro di forza in palestra con trasformazione sul campo e in esercitazioni tecnico tattiche, nel pomeriggio messa in azione, possesso palla, esercitazioni tattiche e partitelle a tema su campo ridotto. Lavoro differenziato per Mehdi Bourabia e Francesco Magnanelli. Fermo Jeremie Boga per il quale gli accertamenti effettuati hanno evidenziato un trauma distrattivo ai flessori della coscia sinistra. Il programma di domani prevede allenamento pomeridiano.