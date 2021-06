"Sogni di diventare un portiere?": il Milan lancia il Camp Academy, ironia dei tifosi

Un “innocuo” tweet del Milan diventa, come prevedibile, materiale di ironia social per i tifosi rossoneri. Il club ha lanciato il suo primo Camp Milan Academy, dedicato a tutti gli aspiranti numeri uno, con lo slogan “Sogni di diventare un portiere?”. Inevitabile pensare a Gianluigi Donnarumma, e nei commenti in effetti, oltre a chi chiede di puntare ancora su Gigio, la maggioranza fa ironia sulla necessità di non seguire l’esempio dell’ultimo grande portiere lanciato dal settore giovanile del Milan, che a fine mese lascerà ufficialmente il club a scadenza del suo contratto.