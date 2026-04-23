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Sorrentino: "Lazio, Motta? Ora viene il difficile. E sulla Juve dico..."

Sorrentino: "Lazio, Motta? Ora viene il difficile. E sulla Juve dico..."TUTTO mercato WEB
© foto di Federico Serra
Oggi alle 15:35Altre Notizie
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L'ex portiere Stefano Sorrentino è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, durante Maracanà.

Sarri, Chivu e Fabregas i migliori allenatori di quest'anno in Serie A?
"Si sono dimenticati di De Rossi e Grosso. Dovessi fare un podio, è chiaro che vediamo loro, ma i 40 punti del Sassuolo equivalgono a una Champions di una squadra normale. E anche la situazione del Genoa stessa cosa. Io comunque metterei Chivu al primo posto".

Lazio, che voto alla stagione di Maurizio Sarri?
"Tutti hanno avuto dei problemi in stagione, molto inciderà la vittoria o meno della Coppa Italia. La Lazio ha fatto il suo campionato, vincesse la coppa sarebbe la ciliegina sulla torta, altrimenti saresti fuori dalle coppe europee l'anno prossimo. Per me è una stagione molto positiva comunque".

Che ne pensa di Motta?
"Ora viene il difficile. Fino ad oggi non sapevano neanche chi fosse. Io lo seguivo già dallo scorso anno, un impatto così forte sulla Serie A e nelle partite decisive, vedi le parate di ieri e anche quella su Scamacca prima del 90'...Il gol annullato? E' fallo, un po' come quello di Paleari con Baschirotto".

Finale di campionato, la Juve può arrivare seconda?
"Domenica c'è una bella partita, intanto può agganciare il 2°-3° posto, se pensiamo che contro la Roma sarebbe andato a -7 dai giallorossi e ora è a +5, questo fa capire come il gol di Gatti abbia cambiato le sorti di una stagione. Lì è come se si sia rotto il ghiaccio. Hanno preso consapevolezza della propria forza e Spalletti è il valore aggiunto di questa squadra e della società. Avrà avuto garanzie per il futuro se ha firmato, per me sarà molto fastidiosa il prossimo anno".

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