Sorrentino svela su Dybala: "Era tentato da Zanetti per l'Inter, gli consigliai la Juventus"

"Quando doveva decidere se andare all’Inter o alla Juve si rivolse anche a me per un parere. Era tentato dalle pressioni di Zanetti, ma gli consigliai il bianconero perché sapevo che lo avrebbero aspettato e messo nelle condizioni di rendere al meglio": così l'ex portiere Stefano Sorrentino ha parlato di Paulo Dybala e del periodo nel quale giocava con lui, al Palermo.

Dopo l'esplosione in rosanero il fantasista argentino alla fine scelse la Juventus, dove si è affermato ai massimi livelli nell'ultimo ciclo vincente della Signora. Dicendo di no alla corte dell'Inter, fra le altre squadre che lo avevano puntato. Ripensando al Dybala conosciuto al Palermo, Sorrentino ha ricordato come si fosse già messo in testa di migliorare per raggiungere la vetta: "Spesso si fermava con me in allenamento: voleva migliorare sui calci di rigore. All’epoca sceglie- va sempre lo stesso lato", ricorda Sorrentino.

Già allora si capiva che il giocatore - oggi alla Roma - era diverso da molti altri e che fosse destinato a vincere molto: "A Palermo eravamo vicini di casa. Quando arrivò era ancora un bambino timido e riservato. Capimmo subito che era speciale e con la testa sulle spalle: ascoltava sempre con rispetto noi senatori", le parole di Sorrentino.