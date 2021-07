Spezia, anche per la prossima stagione non ci sarà la campagna abbonamenti

"Lo Spezia Calcio è spiacente di comunicare che, a causa dell'incertezza legata all'emergenza Covid-19 e alla conseguente annunciata riapertura parziale degli stadi, non sarà possibile provvedere alla sottoscrizione degli abbonamenti per il campionato di Serie A 2021-2022. Il Club riserverà, ai fedeli 3.138 abbonati della stagione 2019-2020, la possibilità di usufruire del diritto di prelazione per sottoscrivere un abbonamento prima dell'inizio della stagione 2022-2023.

Inoltre, per gli abbonati alla stagione di Serie B 2019-2020, conclusasi con cinque partite a porte chiuse, il Club metterà a disposizione un tagliando gratuito per una gara di Serie A allo stadio “Alberto Picco” (gara da confermare una volta definita la capienza in seguito al protocollo anti Covid 19) e, sempre i 3138 vecchi abbonati, potranno godere del diritto di una finestra di prelazione di tre giorni, per l'acquisto dei biglietti delle gare casalinghe contro Juventus, Inter, Milan, Roma e Napoli.

I prezzi dei biglietti e le modalità di acquisto saranno comunicati in seguito. Grazie per il vostro continuo supporto".

Con questo comunicato, lo Spezia rende noto che, anche per la stagione che sta per cominciare, non sarà possibile sottoscrivere gli abbonamenti.