Spezia, seduta in vista della sfida con il Genoa: domani tamponi per il gruppo squadra

Reduci dall'ottimo pareggio casalingo contro la capolista Inter, Aquile subito al lavoro in vista della sfida in programma sabato pomeriggio in casa del Genoa e valida per il 33° turno di campionato. Gruppo al completo sul terreno del "Comunale", tra lavoro tattico e partitelle. Domani, prima della partenza alla volta di Genova, è in programma una seduta di rifinitura mattutina, seguita dai consueti tamponi come da protocollo anti Covid-19.