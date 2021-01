Sportitalia, domani alle 18.30 la Supercoppa Primavera Atalanta-Fiorentina

Torna la Primavera e offre subito agli appassionati una grande sfida: la Supercoppa Primavera Tim che assegnerà il primo trofeo della stagione con il confronto Atalanta-Fiorentina. La finale, in programma giovedì 21 gennaio 2021 alle ore 18,30 al Gewiss Stadium di Bergamo, sarà trasmessa in diretta ed esclusiva da Sportitalia che offrirà una copertura ampia dell’evento, visibile in chiaro e gratuitamente sul canale 60 del digitale terrestre e attraverso la App Sportitalia.

La telecronaca della partita è affidata alla voce di Gabriele Schiavi con il commento tecnico di Rolando Bianchi e gli interventi da bordocampo di Giada Giacalone. Il pre-partita comincerà alle 18 con una diretta in studio condotta da Valentina Ballarini che si occuperà anche dell’ampio post-partita fino alle ore 21 con commenti e interviste dei protagonisti.

Entrambe le squadre hanno in bacheca una Supercoppa Primavera. L’Atalanta l’ha conquistata nel 2019 battendo in finale proprio la Fiorentina per 2-1 mentre il successo dei viola risale al 2011.

Di seguito la programmazione Sportitalia per la Supercoppa Primavera Tim:

Atalanta-Fiorentina – Giovedì 21 gennaio 2021 in diretta dalle ore 18,30 con pre-partita dalle ore 18 e post-partita fino alle ore 21.

Telecronaca: Gabriele Schiavi

Commento tecnico: Rolando Bianchi

Bordo campo: Giada Giacalone

Sportitalia, visibile in chiaro e gratuitamente sul canale 60 del digitale terrestre