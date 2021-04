Su Timvision in diretta selezione finale Enazionale Fifa21

Domani e domenica in gara i 32 finalisti

(ANSA) - ROMA, 16 APR - Dopo i tornei di qualificazione, che hanno visto oltre 2800 partecipanti giocare in modalità FUT (FIFA Ultimate Team), nel week end sarà la volta delle selezioni finali per decretare la nuova eNazionale FIFA 21 Powered by TIMVISION. Sabato i 32 finalisti (16 per PlayStation 4 e 16 per Xbox) saranno inseriti in otto gironi da quattro squadre, con i primi due classificati di ogni girone che accederanno ai quarti di finale. Domenica si disputeranno semifinali e finali, i vincitori (2 per PlayStation 4 e 1 per Xbox) andranno a formare la nuova eNazionale FIFA 21 Powered by TIMVISION. Sarà l'epilogo di un lungo percorso, che ha visto i 32 eplayer qualificati dalla prima fase affrontare i 32 vincitori delle qualifiche 2020, dopo otto tappe online. Le gare saranno trasmesse in live streaming su TIMVISION domani e domenica 18 aprile a partire dalle ore 15.00. A raccontare le emozioni delle due giornate sarà una squadra di caster di cui farà parte anche Pierluigi Pardo. (ANSA).