Tenerani: "Rimandato l'incontro Antognoni-Fiorentina, cauto ottimismo"

Doveva essere il giorno della riunione con Antognoni e invece il summit è stato procrastinato al ritorno dalla ferie di Giancarlo dopo una breve vacanza all’estero. Il 6 luglio Antognoni sarà di nuovo a casa e a quel punto si potranno scoprire le carte. In realtà è stata spostata di un mese la scadenza del contratto per motivi di opportunità, visto che prima non era stato possibile definire bene la questione. Verrebbe da dire perché una questione così delicata dal punto di vista della sensibilità che suscita Antognoni sul mondo viola sia stata trattata a pochi giorni dalla scadenza naturale del rapporto di lavoro… Usando una saggia dose di prudenza, si può ipotizzare una piccola schiarita, nel senso che le parti hanno voglia di riparlarsi. Da qui a sostenere che Antognoni accetterà la proposta della Fiorentina ce ne corre, ma i margini per il sì esistono. La partita è sempre aperta, il risultato in bilico. Prendiamo l’aspetto positivo. Forse c’è il desiderio di trovare la sintesi. Lo scriviamo da un po’, basta applicare la vecchia regola del buon senso e le soluzioni si trovano.