Aldo Agroppi, ex calciatore, ospite di Cristiano Abbonizio per parlare di Torino

Aldo Agroppi intervistato a TMWRadio ha commentato il momento di ripresa del Torino di Nicola.

Toro chiamato a un'altra vittoria importante, qual è stato fin qui il vero limite?

"Fino a quando c'è stato Giampaolo era un Torino che commetteva degli svarioni incredibili. Adesso col cambio allenatore c'è stata una scossa, il gruppo è vivo, Nicola ha portato entusiasmo e personalità. La squadra ora ha il coraggio di reagire, ha portato un grande senso di appartenenza e voglia di lottare".

Bene Zaza, ma è mancato anche il Sassuolo nell'ultimo match.

"Tanti giocatori non capiscono quanto soffra un allenatore come De Zerbi, che ho ascoltato attentamente in conferenza. Le loro prestazioni, andando in vacanza nel secondo tempo, ricadono sul tecnico. In campo dopo il 2-0 il Sassuolo si è rilassato, era già con la testa da un'altra parte, la loro partita era finita. Non tutti hanno la capacità di restare razionali senza farsi prendere da distrazioni e portare a casa il risultato".

Il Torino non può far altro che lottare.

"La qualità tecnica non è eccellente, a quel punto allora devi avere la forza per lottare in campo. I limiti tecnici si colmano con la personalità e con la corsa. È tornato finalmente lo spirito con Nicola, è un tecnico semplice, che non si presenta come inventore. Adesso il Toro deve giocare tutte le sue finali".