L'ex arbitro Mauro Bergonzi a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è tornato sugli episodi da moviola in Napoli-Lazio: "Il fallo su Lazzari sarebbe stato da punire perché il contrasto c'era a quella velocità. Precedentemente però c'è stato l'intervento di Milinkovic su Manolas e il Var è intervenuto su quello. E anche questo era punibile col rigore. E' Milinkovic che alza la gamba troppo in alto, poteva intervenire di testa e Manolas è stato sfiorato dai tacchetti. Da ex arbitro lo avrei punito col calcio di rigore e ammonito il giocatore della Lazio. E ha fatto bene l'arbitro a decidere in tal senso. Di Bello ha arbitrato con la consueta serenità ma ovvio che quando ti trovi una partita così importante, dove ci sono tante tensioni, logico che non arbitri come le altre partite, ma le decisioni prese sono state giuste. E per me ha arbitrato in maniera positiva".