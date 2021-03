tmw radio Bergonzi: "Quello di Hoedt è rigore netto, posizione braccio non congrua"

L'ex arbitro Mauro Bergonzi è intervenuto su TMW Radio per commentare l'arbitraggio di Massa in Juventus-Lazio: "Quello di Hoedt è calcio di rigore. Situazione non facile, dinamica, braccio largo, ma la mano destra dell'olandese non fa nulla per ritrarsi. Colpisce in maniera netta il pallone. Il Var non interviene, non c'è nulla di chiaro ed evidente, ha valutato Massa perché è lui che deve capire cosa è successo. Regolamento sul rimpallo dice che se il pallone arriva dopo un tocco di un giocatore vicino non è rigore, ma quello di Hoedt non è un braccio in posizione congrua. È chiaro che in una situazione del genere il braccio è molto largo e non fa nulla per ritrarlo. Il regolamento esiste, ma poi c'è il campo e le situazioni particolari. Non condivido di Massa, uno dei fischietti più importanti ed esperti, non deve tollerare certe urla e proteste susseguenti l'episodio. Aggancio Marusic-Morata non è rigore, non c'è nessuna negligenza, mentre giusto e sacrosanto il fallo di Milinkovic su Ramsey. A Massa manca poco per diventare un top, ma deve migliorare la sua autorevolezza arbitrale".