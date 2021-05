tmw radio Braglia: "Milan, ok il benservito a Donnarumma. Maignan ha personalità"

L'ex portiere Simone Braglia a TMW Radio, durante Maracanà, ha detto la sua sui temi di giornata.

A chi dedica il suo primo messaggio: Donnarumma, Ronaldo, De Laurentiis, Simone Inzaghi?

"Al presidente del Napoli. Gli dico di non prendere nessun allenatore e che deve farlo lui. Litiga con tutti, quanti ne ha cambiati? Giusto imporre alcune scelte, ma bisogna dare il tempo per fare il proprio lavoro. Mi dispiace dal punto di vista umano l'addio di Gattuso. Aveva fatto un miracolo, pur con tutte le difficoltà".

Milan, arriva un nuovo portiere visto che la trattativa con Donnarumma non va avanti:

"Secondo me Maldini fa bene a determinare una determinata linea. I giocatori non possono pretendere di comandare e decidere l'ingaggio. E' ora che siano le società a decidere. Credo ci siano pochi soldi per fare grossi colpi. Maldini ha fatto bene ad aver chiuso col nuovo portiere, Maignan, e a dare il benservito a Donnarumma".

I momenti chiave del campionato?

"L'uscita dalla Champions dell'Inter. Se fosse stata dentro tutte e tre le competizioni l'Inter non sarebbe stata così. Ha fatto un filotto che poi gli ha permesso di vincere".

Un giudizio su Maignan?

"Vedendolo giocare mi ha colpito la personalità. E' il portiere giusto al momento giusto, anche dal punto di vista economico per abbassare il monte ingaggi. Ha 26 anni ha la personalità per sopportare la pressione di San Siro. Giusto che la società abbia fatto questa scelta".