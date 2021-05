tmw radio Brambati: "Nazionale, peccato per Kean. Senza finale pioveranno critiche"

L'ex calciatore e procuratore sportivo Massimo Brambati ha parlato di mercato e non solo a TMW Radio, durante Maracanà.

Nazionale, condivide le prime scelte fatte da Mancini tra i convocati?

"Certo, Kean è un giocatore che avrei portato, perché è maturato tantissimo e ha una caratteristiche che trovo in pochi giocatori, ossia è uno spaccapartite. E' bravissimo a entrare in campo e a essere decisivo. In un torneo come l'Europeo uno come lui può essere decisivo. Alla fine credo che Mancini abbia scelto bene. Ora spero che il campo dia il suo verdetto positivo".

Chi può essere la sorpresa?

"Sono d'accordo su Raspadori, mi piace molto. E' un giocatore particolare, ha dimostrato di valere. Ha fatto benissimo quest'anno e potrebbe essere una sorpresa. Ma poi devi decidere chi lasciare a casa. Spero che poi a fine Europeo non si debba rimpiangere chi hai lasciato a casa, vorrebbe dire che qualcosa non è andato bene. Lasciamolo lavorare bene Mancini. Se già non dovessimo arrivare in finale, sicuramente arriveranno le critiche".

Bastoni e Acerbi, vista l'annata difficile di Chiellini, non possono trovare spazio?

"La difesa credo sia il reparto che dà meno preoccupazioni a Mancini. Chiellini se sta bene è di sicuro affidamento. La Juventus ha sofferto la loro mancanza in stagione".

Lazio, sarebbe un ridimensionamento per Sarri?

"Mi sembra che Sarri, in più di un'occasione, abbia manifestato di guardare molto il lato economico".