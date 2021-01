tmw radio Brambati: "Roma-Inter, sfida per cambiare la stagione. Juve, serve Llorente"

vedi letture

Per parlare del prossimo turno di campionato a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è intervenuto l'ex difensore e procuratore Massimo Brambati.

Roma-Inter, sfida molto importante:

"Per la Roma è quasi un esame di maturità, una partita che ti può cambiare la stagione. Fare due vittorie consecutive ti portano a sognare, almeno così succede nella Capitale. A Torino e Milano sanno gestire le vittorie, a Roma no. Però ci può stare la sorpresa di una Roma lì in alto. L'Inter? Ha una retroguardia che è tra le peggiori avute da Conte come allenatore. Non difendono bene. E' quasi più importante per la Roma questa gara, perché si crea entusiasmo e autostima nel gruppo che ti puoi portare per le prossime gare".

Bergomi ha detto che Juve, Milan e Napoli sono meglio come rosa dell'Inter:

"No. Per me Inter e Juve hanno i migliori organici per quantità e qualità. La Lazio per esempio ha qualità ma poi non ha qualità oltre gli undici titolari".

Juve, la vittoria col Milan la rilancia per lo Scudetto?

"Ha annullato in un colpo i sei punti che ha perso tra il remake col Napoli e Fiorentina. Un conto è avere il fiato dietro di una squadra come la Roma, un conto quello della Juventus. La Juve è abituata a certe imprese".

La Juventus cerca un attaccante. Serve davvero?

"Pirlo aveva chiesto Dzeko, diverso da Morata. Forse serve uno simile al bosniaco. Magari un Llorente, che Pirlo ha avuto come compagno di squadra. E' uno che se sta fuori non dice niente".