A dire la sua sui temi di giornata a TMW Radio, durante Maracanà, è stato il giornalista Enzo Bucchioni.

Un pensiero sull'uscita della Juventus dalla Champions:

"Di cosa si meravigliano? Una squadra che fatica in campionato fatica anche in Europa, anzi ancora di più. A monte ci sono scelte sbagliate e contraddittorie degli ultimi due anni. Cerchi un uomo che ti dà un'organizzazione di gioco? Non puoi farlo, perché c'è Ronaldo. C'ha provato Sarri ma non è andato bene. Allegri funzionava perché si affidava alle giocate dei campioni e non era il gioco in primo piano. Ronaldo? Hai investito milioni per vincere la Champions, ma poi hai preso Sarri che lo voleva centravanti e il suo progetto è morto subito lì. Pirlo è l'ennesimo progetto che non può andare".

Che ne pensa della Juventus?

"E' una squadra a fine ciclo, ancora non sono pronti i giovani messi in rosa. Lo stesso Demiral non ha ancora la capacità di sostituire Chiellini e Bonucci. I giocatori della Juve devono avere grande personalità e invece questi non ce l'hanno".