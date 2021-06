tmw radio Bucchioni: "Questa Nazionale è cresciuta tanto, grande lavoro di Mancini"

A parlare di Europei a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato il giornalista Enzo Bucchioni. E in particolare ha detto il suo pensiero sulla Nazionale: "Il lavoro che è stato fatto da Mancini resta, nonostante quello che accadrà all'Europeo. E' cresciuta tanto la Nazionale, fa un calcio moderno e propositivo ed è qualcosa che resta. Con questa base puoi essere felice e fiero. Se dovesse andare male, ne usciranno tanti che spareranno sulla Nazionale. Il lavoro fino ad oggi fatto resterà, ma nel momento in cui dovesse succedere qualcosa, il compito è anche analizzare cosa è successo. Nel 2012 Prandelli fece una semifinale perfetta, ma l'errore in finale lo ha fatto. Allora non dovevamo tacere ed era giusto così".