A dire la sua sulla giornata di campionato su TMW Radio, durante il Maracanà Show, è stato mister Gigi Cagni.

Inter lanciata verso lo Scudetto?

"Le difficoltà ce le hanno gli altri. L'allenatore ha sempre paura che la squadra perda la tensione. Pirlo è stato sconcertante. Se il problema è la concentrazione o l'intensità per la Juve vuol dire che c'è qualcosa che non va. L'Inter ha queste caratteristiche, e Conte sente che sta arrivando lo Scudetto. Fonseca per esempio non sa come si vince. Contro il Sassuolo doveva difendere il risultato dopo il vantaggio".

Juventus, Pirlo nella bufera:

"La presunzione di pensare che prendi un tecnico che non ha mai allenato e faccia grandi cose. Non hai capito che mestiere è questo e l'allenare una squadra importante come la Juventus. Non tutti possono allenarla. Devi avere personalità. Avevano aspettative superiori e sarebbe gravissimo se non andranno via. Il festino? Certe cose una volta non sarebbero uscite. I dirigenti sembrano dei neofiti. Nedved come fa a non capire certe cose? Sono stati presuntuosi. Alla Juve devi prendere dei gestori, delle persone capaci di gestire i campioni".

Pirlo arriverà a fine stagione?

​​​​​​​"Deve. Cosa fai ora? Cambi in corsa alla fine?".

Quale l'errore più grande di Pirlo?

"Dopo 6-7 partite devi avere 9/11 fissi in cui credi. Invece lui ha continuato sempre a cambiare".