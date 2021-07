tmw radio Cucciari: "Roma, guai a pensare allo Scudetto. Bisogna avere pazienza"

vedi letture

L'ex calciatore e tecnico Alessandro Cucciari a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, ha parlato di Roma.

Mourinho sta cercando di fare gruppo. Quanto è importante?

"L'ambiente Roma è particolare, Mourinho forse aveva bisogno di un ambiente così, come la Roma di un tecnico come lui. Credo si siano trovati, poi lui ha bisogno di entusiasmo, di crearsi un personaggio. Credo che a Roma abbia trovato gli ingredienti giusti".

Dzeko-Majoral, serve un altro attaccante esperto o un giovane?

"I due sono una conferma. Dzeko è un grande attaccante, ma alle spalle bisogna far crescere un giovane. Majoral vorrà più spazio. Adesso credo che sia inutile discutere sugli acquisti. Non credo che la Roma punti su Mourinho per poi non muoversi sul mercato. C'è anche da sostituire Spinazzola".

La Roma con Mourinho può vincere lo Scudetto?

"Non può e non deve pensare allo Scudetto. Deve pensare a ricostruire, bisogna programmare. Le cose non vengono per caso ma costruendo. Si deve avere pazienza".