tmw radio D.Canovi: "Roma, cedere Dzeko è pura follia. Scambio inutile con Sanchez"

A parlare di mercato a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato il decano dei procuratori sportivi Dario Canovi.

Inter e Roma pensano allo scambio Dzeko-Sanchez. Che ne pensa?

"Crederò a questo scambio il giorno che ci saranno le firme. E' uno scambio inutile. Dzeko ha tra i piedi più educati del calcio internazionale, non è solo fisico. E' vero che l'Inter avrebbe bisogno di un sostituto di Lukaku, ma credo che lo abbiano sostituito già con quelli che ha. E poi le parole di Conte sono illuminanti in merito a questa vicenda. La Roma poi ha tante seconde punte. A questo punto fare uno scambio così per me è un grosso errore. E' un errore non trovare una soluzione a un problema caratteriale. Si mettono i due in una stanza e si deve trovare un accordo. La società sbaglia nel momento in cui non ritiene opportuno trovare una soluzione al problema".

Quarto capitano Dzeko che salta in casa Roma:

"Pur riconoscendo ai nuovi proprietari il diritto di sbagliare, mi sembra che stiano commettendo gli stessi errori letali di Pallotta. Pinto è sicuramente un ottimo professionista, che non conosce ancora il calcio italiano, non parla la lingua, non conosce l'ambiente e la mentalità di Roma e della Roma. E sono tutte cose che hanno un valore importantissimo".

Lei cosa avrebbe fatto?

"Quando succedono queste cose, penso a Viola o Sensi. Con loro questa storia era già finita. Nella Roma di Viola ne sono successe a dozzine e non sono mai uscite. Ci pensava il presidente a risolverle. Ed è quello a cui pensava il presidente. Cedere Dzeko per la Roma è pura follia".