tmw radio De Paola: "Juve, ecco perché non tutti i mali vengono per nuocere"

vedi letture

Il giornalista Paolo De Paola a TMW Radio, durante il Maracanà Show, è tornato su Juventus-Inter: "Ho sentito Pirlo che dopo l'Inter ha parlato di obiettivo raggiunto. Ma quale? Arrivi al paradosso da pensare che l'uscita dalla Champions sia un toccasana per liberare la società da un equivoco assurdo, da liberare Agnelli da una sua presa di posizione che richiedeva subito un ripensamento. Basta con alibi per dirigenti che si sono appiattiti su questa soluzione, basta poi con gli alibi ai giocatori, basta con Chiellini. C'è un età per tutto. C'è rispetto per tutti e per certe carriere, ma serve una rivoluzione giovane. Con Pirlo non c'è stato nulla. Forse non tutti i mali vengono per nuocere. Che sia questo il motivo per un cambiamento importante. Si deve ripartire con un'idea di gioco. Pirlo è stato ostaggio dei suoi stessi giocatori. C'è bisogno di una scossa che veda un allenatore carismatico protagonista, che sappia dire cosa fare ai giocatori".