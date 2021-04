tmw radio De Paola: "Juve, Paratici doveva dimettersi. Pirlo 'schiacciato' dai senatori"

A commentare le notizie del giorno a TMW Radio, durante Maracanà, è stato il giornalista Paolo De Paola.

Che farà Paratici dopo quanto emerso nei verbali del processo di Perugia?

"Io mi sarei dimesso un secondo dopo, perché il mio presidente mi copre fino all'ultimo momento possibile. La presa di distanza non è né nobile né moderna, ma meschina. Non credo che certe cose non si sapessero. Se i verbali sono veri, non è stato un atteggiamento piacevole. Ci sono troppe cose che non vanno nella Juventus. Nonostante tanti atteggiamenti di Agnelli che da due anni a questa parte non mi sono piaciuti, come fai a dare delle colpe ad Agnelli che ha portato 9 scudetti di fila? Adesso la Juve si è smarrita nei sui dirigenti e in determinati acquisti o nei vuoti di acquisti mancati. La Juventus ha sbandato, ma come le ha create Agnelli certe cose, così deve rimediare. Ci sono degli errori strutturali a cui deve mettere mano".

Elkann interverrà in casa Juventus?

"Nei rapporti tra i due cugini ci sono tante cose che non sappiamo e che riguardano anche giochi di potere all'interno della stessa famiglia. Credo che Agnelli possa rimanere al suo posto ma credo sarà concordata una 'purga severa' e un direttore generale che sia anche di rappresentanza. La vena troppo da tifoso di Agnelli penalizza lui stesso e la Juventus. E' un bene e un male al tempo stesso. Per lui la Juve è una passione, non un affare, ma gli errori di comunicazione ci sono stati. Si possono cercare dei cambiamenti, ma non con questi sbalzi. Quello che mi ha sorpreso sono questi casi, da quello Suarez ai cambi di allenatore. La Juve non ha problemi economici, sono tutte cose che possono tornare in ordine. E' tutta una questione di prospettive future. La Superlega era una manovra condivisa dai due cugini, magari forse non nei modi".

In caso di addio a Pirlo, chi scegliere?

"Purtroppo il problema è che Pirlo si è fatto ammaliare dalla vecchia guardia, ma arriva un momento per tutti. Basta con il tormentone del rinnovo di contratto di Buffon, ma anche di Chiellini e Bonucci. Sono loro a comandare nello spogliatoio, ma anche in panchina, dove urlando le indicazioni da seguire...Pirlo se l'è dovuta con delle personalità fortissime e ne è rimasto schiacciato".