tmw radio De Paola: "Nei rapporti tra Elkann e Agnelli ci sono tante cose che non sappiamo"

vedi letture

A commentare le notizie del giorno a TMW Radio, durante Maracanà, è stato il giornalista Paolo De Paola. Questo il suo pensiero sui rapporti tra Andrea Agnelli e John Elkann: "Nei rapporti tra i due cugini ci sono tante cose che non sappiamo e che riguardano anche giochi di potere all'interno della stessa famiglia. Credo che Agnelli possa rimanere al suo posto ma credo sarà concordata una 'purga severa' e un direttore generale che sia anche di rappresentanza. La vena troppo da tifoso di Agnelli penalizza lui stesso e la Juventus. E' un bene e un male al tempo stesso. Per lui la Juve è una passione, non un affare, ma gli errori di comunicazione ci sono stati. Si possono cercare dei cambiamenti, ma non con questi sbalzi. Quello che mi ha sorpreso sono questi casi, da quello Suarez ai cambi di allenatore. La Juve non ha problemi economici, sono tutte cose che possono tornare in ordine. E' tutta una questione di prospettive future. La Superlega era una manovra condivisa dai due cugini, magari forse non nei modi".