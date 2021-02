tmw radio Di Gennaro: "Roma-Milan partita chiave. Cairo non in sintonia con i tifosi del Toro"

Per parlare degli argomenti di giornata a TMW Radio, durante Maracanà, è intervenuto l'ex calciatore e commentatore tv Antonio Di Gennaro.

Roma, Dzeko deve partire titolare col Milan?

"Dzeko è stato recuperato pienamente, se sta bene e gioca da Dzeko è un campione. Non per niente la Juve gli ha fatto la corte in estate, così come l'Inter lo scorso anno. Io credo che Dzeko debba giocare col Milan ma è importante avere due attaccanti così per una squadra forte come la Roma che punta alla Champions. Dzeko, se sta bene, è metà squadra e fa la differenza. E in questa seconda parte campionato può fare la differenza. Poi a fine stagione magari le strade si divideranno".

Per chi sarà più decisiva Roma-Milan?

"Forse più per il Milan, visto che fino a due domeniche fa erano in testa e ora si giocano una fetta importante per rimanere tra le prime quattro, che vuol dire investimenti e tanto altro. Sarà una partita importante, anche per la Roma, che con le grandi per ora non ha brillato troppo. Se dovesse perdere altri punti dall'Inter sarebbe difficile recuperare".

Torino, tifosi arrabbiati con Cairo:

"Non è entrato in sintonia con la piazza. Dopo la conquista di un posto in EL con Ventura è cambiato qualcosa. Con Giampaolo cercava di dare una filosofia diversa ma non è andata bene. Nicola certe situazioni intricate le ha sempre risolte bene. La piazza vuole un Toro a grandi livelli. So che parlano del rinnovo di Belotti, ma se dovesse andare via sarebbe un colpo importante".

Cagliari, che si aspetta dal cambio tecnico?

"Semplici è pragmatico, è abituato a lottare per certi traguardi. Certo, la squadra c'è e quando non arrivano i risultati serve lo scossone. C'è ancora la possibilità per salvarsi, ma serve cambiare atteggiamento. Ha una buona rosa, è dura ma ce la può fare".