tmw radio Di Marzio: "Napoli, stai attento con Insigne. Inter-Calhanoglu grande affare"

Mister Gianni Di Marzio a TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato di mercato e non solo.

Calhanoglu dal Milan all'Inter:

"Per il gioco più verticale di Inzaghi può andare bene. Mi meraviglia la lentezza del Milan nel rinnovo dei contratti. Non ho mai perdonato l'aver portato a scadenza Donnarumma. Fossi stato un azionista importante, sarei diventato matto. Non puoi perdere uno che può valere così tanto a zero. E mi meraviglia ancor di più la lentezza su Calhanoglu. Ha qualità e può giocare in più ruoli. Cosa vogliono di più? Perché andare a caccia di altri sconosciuti? E' un'operazione 'marottiana'. Per me l'Inter ha fatto un grandissimo affare".

Italia, terza vittoria di fila e nuovi record. Un pensiero sul percorso azzurro e sulla partita col Galles:

"E' vero che ha usato 25 giocatori, ma hanno tutti caratteristiche diverse e non si assomigliano molto, anzi. Vedi Immobile e Belotti. Non credo che Bernardeschi abbia gli stessi spunti di Insigne o Berardi, così come in mezzo al campo. Verratti ha grande esperienza, è vero, ma dobbiamo guardare al collettivo e capire chi è più complementare. Locatelli si alza di più di Verratti, che è molto elegante, mentre Jorginho è inamovibile, come i difensori centrali e Spinazzola. Ora andiamo a Wembley e vedremo. Ora non sarebbe più opportuno Emerson Palmieri a sinistra e Spinazzola a destra per non mettere Di Lorenzo?".

Juventus, chi prende a centrocampo?

"Per me ha già chiuso con Locatelli".

Fiorentina-Italiano, si fa?

"Italiano è astuto, scaltro, ha fatto la gavetta vera. Per me è il tecnico giusto".

Napoli, Insigne rinnoverà?

"Ha cambiato lo scorso anno procuratore, che mi sembra più sveglio. Credo che se ADL vuole fare ancora il braccio di ferro e scendere di prezzo rischia moltissimo e rischia di perderlo a zero. Per me il procuratore, se lo deve portare in scadenza, lo porta".