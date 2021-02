tmw radio Giannichedda: "Lazio, vittoria sporca ma importante. Cagliari troppo rinunciatario"

vedi letture

L'ex calciatore e tecnico Giuliano Giannichedda al Maracanà Show di TMW Radio, ha parlato di Lazio e non solo.

Lazio-Cagliari, sesta vittoria consecutiva per Inzaghi, che ora è in zona Champions:

"C'era solo una squadra che cercava di giocare. Il Cagliari ha rinunciato a giocare. Ha attaccato solo nel finale, altrimenti non c'è mai stato. La Lazio ha fatto la sua partita. Era difficile attaccare con 10 uomini in difesa. E' una vittoria sporca ma importantissima".

Come interpretare questo momento della Lazio?

"I risultati del lavoro in casa Lazio si vedono, sia da parte del tecnico che della società. La Lazio negli undici è davvero forte, il centrocampo che ha non ce l'ha nessuno. Forse la Juve o l'Inter".

Immobile, 150 gol in Serie A. E' lui il titolare in Nazionale:

"I numeri dicono questo ma manca ancora all'Europeo. Mancini poi utilizzerà chi è più in forma in quel momento".

Quale la miglior squadra di questo turno di Serie A?

"L'Inter, perché le questioni societarie si sentono ma è andata in campo serena vincendo su un campo difficile. E poi il Genoa, che da quando è arrivato Ballardini tutti stanno facendo bene".

Quale il personaggio del momento?

"Simone Inzaghi. Con la vittoria di oggi si torna in zona Champions".