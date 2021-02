tmw radio Giordano: "Juventus altalenante, serve una partita d'attacco con il Porto"

vedi letture

Per parlare di Champions e non solo a TMW Radio, durante Maracanà, è intervenuto l'ex calciatore e tecnico Bruno Giordano.

Juventus: come arriva la squadra di Pirlo all'appuntamento di Coppa?

"In campionato alterna partite ottime a improvvisi cali, come a Napoli. E' una squadra che può fare tutto e il contrario di tutto. Ha tante qualità però in questo momento manca la continuità che negli ultimi 8-9 anni ci aveva fatto vedere".

Si aspetta una Juve diversa rispetto alle ultime uscite?

"E' chiaro che almeno un gol devi farlo. Io giocherei una partita d'attacco più fuori casa che in casa, perché i gol valgono doppio. La Juventus deve imporre il suo blasone e la voglia di arrivare almeno in semifinale. Non puoi avere il braccino corto e sfruttare solo le occasioni che ti capitano. Questa squadra ha troppi saliscendi".

Perché non puntare su Fagioli?

"Lo conosco poco, ma mi sembra un ragazzo preparato. Dovrà essere messo nelle condizioni giuste e nelle partite giuste. In una partita decisiva potrebbe essere complicato".

L'Europa League un'occasione o solo un intralcio per i club?

"L'Inter ci ha creduto lo scorso anno, anche la Roma, che è stata eliminata da chi ha vinto la Coppa. Al momento giusto gli si da il valore giusto. E' una competizione diversa rispetto alla Champions".

Tra Roma, Milan e Napoli quale la più attrezzata per arrivare fino in fondo?

​​​​​​​"Tutte e tre possono arrivare. Non ci sono le favorite del passato. Sappiamo come sta l'Arsenal ora, le spagnole le conosciamo poi. Se il Napoli passa il turno, può pensare al titolo".