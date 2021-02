tmw radio Giordano: "Lazio, la distrazione Bayern c'è. Inter favorita nel derby"

A TMW Radio, durante Maracanà, è arrivato il momento dell'ex bomber e tecnico Bruno Giordano. Ecco le sue parole:

Cagliari-Torino, la partita della paura:

"Ci sono scontri di alta classifica ma anche di bassa. In questo non ci aspettavamo le due squadre, che pensavamo potessero fare un campionato più tranquillo. Alla fine è il campo che dice i valori. Sarà una partita delicata".

Lazio distratta dalla sfida col Bayern?

"Di sicuro ci pensano. Questa Lazio non è abituata a giocare in Champions, si penserà molto di più alla sfida di martedì ma c'è prima la Samp e va chiuso il discorso il prima possibile. Però mentalmente le energie la Champions te le porta via".

Derby tra Milan e Inter, come ci arrivano?

"All'andata ha vinto il Milan, in questo momento può stare meglio l'Inter. I risultati dicono che fino a una settimana fa il Milan era in testa. Credo che potremo assistere a una buona partita. L'Inter parte coi favori ma sappiamo cosa accade nei derby".