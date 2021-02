tmw radio Giordano: "Lazio, serve una reazione col Bologna. Juve, occhio a Fagioli"

L'ex bomber e allenatore Bruno Giordano a TMW Radio, durante Maracanà, ha detto la sua su temi del giorno.

Verona-Juventus, partita difficile per Pirlo per le diverse defezioni. Farebbe giocare il giovane Fagioli?

"Fisicamente mi sembra non ancora pronto. Affrontare una squadra rognosa con il Verona non è il massimo. Può essere però una scelta da utilizzare durante la partita. Se lo mette dentro Pirlo è perché lo ritiene pronto. In altri Paesi te lo puoi permettere di far giocare i giovani. Il giovane va messo quando una squadra va a mille. Per Fagioli sarebbe difficile con la Juve perché la squadra non è ancora né carne né pesce. O rischi di rovinarlo".

Lazio che può essere condizionata dal ko con il Bayern?

"Il colpo lo puoi accusare, il Bologna è una squadra rognosa. Il ko di martedì è duro da digerire. Si sperava che il discorso qualificazione fosse rimandato alla trasferta in Germania. Spero in una bella reazione, deve ancora credere alla Champions".

Roma-Milan, a chi crede di più?

"Il Milan in questa stagione ha toppato la partita con lo Spezia. Lo è ancora una stagione super, nonostante gli ultimi ko. Adesso sta meglio la Roma, ma l'infortunio di Dzeko, insieme alle assenze di mezza difesa sono un problema".