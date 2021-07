tmw radio Jacobelli: "Locatelli, trattative solo dopo l'Europeo. Lui ha scelto la Juve"

A parlare della trattativa Juventus-Sassuolo per Manuel Locatelli a TMW Radio, durante Maracanà, è stato il direttore di Tuttosport Xavier Jacobelli: "Lo scenario è rimandato. Parlare di Locatelli in chiave mercato alla vigilia del Belgio non è possibile. Si sta trattando, il Sassuolo lo valuta 40 milioni, con la Juventus che propone anche delle contropartite tecniche come Dragusin e Fagioli e non solo, ma sarà tutto definito dopo la fine dell'Europeo dell'Italia. E risulta che il giocatore la sua scelta l'abbia fatta e sia la Juventus".