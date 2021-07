tmw radio Longhi: "Italia, ci mancherà Spinazzola. Ecco perché l'Inghilterra fa paura"

A TMW Radio, per "Eurologia", il giornalista Bruno Longhi ha detto la sua sugli Europei 2020.

Italia, abbiamo il centrocampo più forte dell'Europeo?

"Abbiamo un centrocampo più offensivo rispetto al passato, che non ha più l'uomo di rottura. Siamo cambiati rispetto al passato":

C'è stato un giocatore fondamentale contro il Belgio?

"Quando il collettivo gioca così bene, credo sia ingiusto cercare un giocatore fondamentale. Lo è stato Barella perché ha aperto le marcature, così come Insigne col 2-0, poi c'ha messo una pezza anche Donnarumma. E poi ho visto nel secondo tempo di Belgio-Italia degli scambi tra Jorginho e Verratti degni del miglior Brasile".

Spinazzola unica nota negativa:

"Ci mancheranno i suoi strappi, è una perdita importante. Però siamo coperti in quel ruolo e possiamo sostituirlo al meglio".

Mancini un tecnico vincente:

"Ha vinto dove non si vinceva da tempo, o dove non lo si è mai fatto. Lo ha fatto alla Samp, alla Lazio, all'Inter, poi al City. In Nazionale per il titolo è solo questione di tempo".

Che sfida sarà alla Spagna?

"Oggi siamo più vicini noi all'idea di tiki-taka che loro. Entrambe hanno il difetto di avere due attaccanti in difficoltà, Morata e Immobile. Abbiamo difensori più esperti, più consolidati, loro sono due mancini. Magari potremo assistere al risveglio di Immobile".

Inghilterra favorita? Perché fa così paura?

"l difesa gioca più alta, poi ha due centrocampisti molto aggressivi, che coprono bene la difesa. Kane si è svegliato in una partita facile, ma la stella è Sterling. E' un calcio meno inglese di quello visto in passato".

Rabiot può diventare un perno del centrocampo della Juventus?

"Allegri giocava con un finto 4-4-2, Rabiot era diventato il dopo-Matuidi, che era fondamentale per la Juventus con i suoi movimenti. Io credo che Allegri voglia fare questo. Se il giocatore si mette in testa che può fare il centrocampista d'attacco e di difesa, può diventare il giocatore che è mancato in questa stagione alla Juventus".

Lazio, Felipe Anderson può ritrovarsi con Sarri?

"Dipende al modulo. Dovrebbe essere il vice Luis-Alberto, viste le premesse. Era un giocatore per cui impazzivo ma mi ha deluso. Le gerarchie sono chiare, se torna deve guadagnarsi giorno dopo giorno la titolarità".