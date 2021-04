tmw radio Magrin: "L'Atalanta non ha paura della Juve. La Lazio può credere al 4° posto"

Brambati: "Gasperini sta bene a Bergamo, ha trovato il suo ambiente" - Giordano: "Il Napoli può mettere in difficoltà l'Inter con la tecnica e rapidità. Contro l'Atalanta non è la partita adatta per Dybala dal primo minuto" - Magrin: "Gasperini ha trovato il suo ambiente. La Juve ha più qualità. La Lazio è ancora in corsa per la Champions. Sono contento per Fonseca, troppo criticato - Ospiti: Massimo Brambati, Bruno Giordano e Marino Magrin - In studio: Andrea Piervincenzi - Maracanà con Marco Piccari e Iacopo Erba

L'ex calciatore Marino Magrin a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, ha parlato dei big match del weekend in Serie A.

Napoli-Inter, possono i partenopei mettere in difficoltà i nerazzurri?

"Il Napoli è una delle squadre che mi piace vedere, gioca un calcio veloce, palla a terra, e può mettere in difficoltà l'Inter. Davanti i nerazzurri possono far male con Lautaro e Lukaku, ma il Napoli può metterla in difficoltà. Può rientrare tra le prime quattro".

Atalanta-Juventus: Gasperini è pronto per una big?

"Gasperini ha trovato l'ambiente giusto e la società ideale dove lavorare. Qui ha la possibilità di portare avanti il suo lavoro. L'Atalanta è una grande squadra e non ha paura di giocare contro la Juventus. Singolarmente è più forte la Juventus, va presa con le pinze, ma l'Atalanta sta facendo il suo percorso e sta dando grandi soddisfazioni. Lasciare in panchina uno come Ilicic? Dispiace, ha grandi qualità, ma ha visto che con questo assetto sta facendo molto bene".

Dybala deve giocare dall'inizio?

"Non so se giocherà, ma l'attacco della Juventus con Ronaldo, Morata, Kulusevski e Chiesa è importante".

La Lazio può rientrare nella lotta al quarto posto sul serio?

"Le partite sono tutte da giocare, mai dire mai".