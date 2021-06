tmw radio Sconcerti: "Euro 2020, che evoluzione di Pogba. Isak mi ha impressionato"

A intervenire a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato il direttore Mario Sconcerti. Ecco le sue parole:

Francia-Germania, che indicazioni le ha dato?

"E' stata una partita diversa, c'era molta qualità in campo. La Germania ha confermato di essere in un pessimo momento, ha tirato solo una volta in porta verso la fine della partita. In questo momento non è all'altezza, è una squadra a metà giovane e a metà vecchia, che non riesce a darsi un gioco. E paga la mancanza di attaccanti".

Mancano grandi centravanti in molte Nazionali:

"Manca il vecchio centravanti. I migliori poi hanno una certa età, come Ibra, Ronaldo, Cavani, Lewandowski. Credo che il gioco stia cambiando questo ruolo. Mbappé, Isak, Embolo, sono punte ma non i classici centravanti che occupano l'area di rigore. Abbiamo saltato una generazione, visto che ci sono giovanissimi come Haaland o Vlahovic ma in mezzo non c'è nessuno o quasi. Ci sono sempre più giocatori completi ma non specializzati in un ruolo".

Francia invece piena di stelle:

"E' una gran bella squadra, che gioca in contropiede. Ha il giocatore più veloce del mondo, che ha messo in difficoltà la difesa avversaria. Ho visto un Pogba ormai giocatore completo, che si è permesso anche delle civetterie pericolose. Ha giocatori straordinari, che hanno messo in campo una partita dura, concreta".

Fondamentale anche Kanté:

"E' al centro del gioco, non puoi fare a meno di vederlo. Hanno un centrocampo straordinario con caratteristiche diverse. E' una squadra veramente completa".

Quali i tre giocatori che l'hanno colpita finora?

"Sono rimasto impressionato da Isak. Ne avevo sentito parlare ma non lo conoscevo, che ha fatto numeri impressionanti e costa già 40 milioni. Poi Embolo, che vedremo stasera contro l'Italia. E poi l'evoluzione di Pogba. nello United ha giocato trequartista, ma nel ruolo dove lo ha messo Allegri è tornato a pesare".