Sconcerti: "Inter-Sassuolo, decidono le Asl oggi. Milan, occhio allo United"

Il direttore Mario Sconcerti a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, ha detto la sua sul caso Inter-Sassuolo, con la decisione dell'Ats Milano di rinviare l'incontro: "Ormai è questa la prassi. Avevamo deciso per un protocollo, ma ormai è stato superato dal caso Juve-Napoli. Oggi decidono le Asl, che mette un pericolo superiore, perché bastano pochi contagi. Non dipende più dal calcio ora, non so se sia più giusto così".

Mentre sul bilancio delle italiane in Champions e in Europa League: "E' chiaro che siamo in una situazione di inferiorità rispetto al calcio di altri Paesi. Sono 11 anni che non vinciamo. E' un problema generale del calcio italiano. Europa League? Per il Milan è una partita pericolosa col Manchester, deve stare attenta allo United. Non credo che Fonseca rischi tra oggi e domenica con il Napoli. Dalla Roma non filtra niente se non fiducia nel tecnico".