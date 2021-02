tmw radio Sibilia su Ghirelli: "Risposto alle provocazioni. Sembra sappia chi vincerà le elezioni"

Nel corso dell'intervista rilasciata a TMW Radio Cosimo Sibilia, presidente della Lega Nazionale Dilettanti, è tornato sulla polemica di questi giorni con l'omologo della Lega Pro Francesco Ghirellli: "Ho solo risposto a delle provocazioni, e le posso dire che il riscontro su quello che ho detto è stato ampiamente positivo. Tirare fuori questioni senza motivi, se non di campagna elettorale, mi ha infastidito molto. Io ho risposto, e anziché andare su nulla che tocchi la situazioni attuale, sono stato tirato per i capelli sulla polemica. Con tutto il rispetto e il riguardo, il mio interlocutore non è Ghirelli. Se lui dice a Gravina di chiuderci nella stanza, vuol dire che pensa di sapere chi ha già vinto le elezioni. Gli altri non sono stati coerenti con gli impegni presi, mentre LND mette al centro realtà, correttezza e mettere la firma, oltre che la parola. Io rivendico questa serietà, gli altri devono giustificare. Chi mantiene la parola è persona culturalmente di qualità. I ragionamenti strumentali mi indignano, e su questo risponderò colpo su colpo. Nessun dubbio".