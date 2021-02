tmw radio Sonetti: "Pirlo ha cambiato rotta ed è tornata la vera Juventus"

A TMW Radio, durante Maracanà, è arrivato il momento di mister Nedo Sonetti. Ecco le sue parole:

Atalanta-Gomez e Roma-Dzeko, come vanno gestite certe crisi?

"Gomez e Gasp? Sono successo delle cose, che partono da lontano. Faccio però un plauso all'Atalanta, che ha dimostrato una capacità eccezionale di guidare la situazione, scegliendo la posizione di Gasp come quella più giusta e mandando via il giocatore. Stessa cosa con Fonseca a Roma, la società ha dimostrato di avere delle priorità fondamentali".

Juventus-Inter di Coppa. Che Juve sarà stasera?

"Sono squadre abituate a giocare a grandi livelli. C'è la possibilità di cambiare molto rispetto al passato. Pirlo è arrivato e ha dovuto capire come si fa l'allenatore. Quando ha capito che fare il tecnico è ben diverso dal fare il calciatore, ha cambiato rotta. E ora è tornata la vera Juventus".

Pirlo dovrebbe andare avanti per la sua strada o adattarsi?

"Ha dimostrato di essere una persona intelligente. Allenare vuol dire non fissarsi su una sola idea, ma che ci si deve adattarsi alle caratteristiche dei giocatori".

Juventus che giocherà in ripartenza anche con l'Inter? O rischia così?

"L'Inter ha imparato che per vincere deve avere una difesa importante e la capacità di attaccare gli spazi. Mi arrabbio quando vedo impostare i portieri, non è quello il loro mestiere. E' più l'Inter che può stare dietro e ripartire. Eriksen? Si dicono tante cose su di lui, mi sembra un buon giocatore. L'importante è che Barella sia titolare, poi tutti i problemi si risolvono".