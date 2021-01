tmw radio Tacchinardi: "Juve, vittoria pesante con il Sassuolo. Milan, Kessié impressionante"

A dire la sua sul campionato a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex calciatore Alessio Tacchinardi.

Un commento su Juventus-Sassuolo:

"La mia sensazione è che era una partita da vincere e dare continuità ai risultati e alla vittoria con il Milan. La Juve ha recuperato tanti punti in due giornate all'Inter. Nessuno ha continuità in due partite consecutive. Tutte giocano a strappi, ma quello che conta è vincere. La Juve la doveva portare a casa a tutti i costi e l'ha fatto, magari non con una prestazione top".

Come vede la difesa della Juventus? E Locatelli è pronto per il centrocampo bianconero?

"Vincere o perdere alla Juve o in un'altra big cambia tanto. Locatelli mi piace tanto ma in una squadra che è adatta per le sue caratteristiche. E' stato esaltato da De Zerbi, ma per l'ultimo step serve altro. Il Sassuolo per esempio è bello ma l'Atalanta è più cattiva, anche con le big. A me piacciono i giocatori che quando incontrano avversari tosti, si esaltano. Il Sassuolo si scioglie quando incontra squadre superiori. Locatelli è pronto per il salto, ma ha un ritmo che deve migliorare. La difesa? Credo che sia coperta almeno fino a fine stagione. Ma in prospettiva serve qualcosa".

Roma, Villar sta crescendo molto:

"Mi incuriosisce molto Fonseca, che non è un integralista ma ha un calcio molto interessante. E poi questo ragazzo è bravo. Io guardo subito la personalità, perché così puoi ambire agli alti livelli. Ha tantissima personalità lo spagnolo".

Da chi è stato impressionato di più finora?

"Kessié. E' cresciuto tantissimo. E' di una strapotenza fisica incredibile. Adesso è mezzo Milan, davvero impressionante".

