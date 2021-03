tmw radio Tacchinardi: "La Juve ha terribilmente bisogno di Morata. Kulusevski flop"

Per parlare di Juventus-Spezia, nel post gara su TMW Radio è intervenuto l'ex calciatore e tecnico Alessio Tacchinardi.

Che tipo di Juve hai visto?

"Una squadra in difficoltà nel primo tempo, soprattutto perché davanti c'era uno Spezia organizzato a rimarcare la bravura del suo allenatore. Una Juve che ha ancora delle ruggini dell'ultimo periodo, ma che è stata brava a mettere dentro nel momento giusto i due giocatori decisivi. Questa squadra ha terribilmente bisogno di un attaccante come Morata, con quelle caratteristiche, che le dia profondità. Era una partita da vincere, la Juve non ha brillato, ma era troppo importante scrollarsi di dosso".

La differenza l'ha fatta Bernardeschi?

"Sì, insieme a Morata hanno cambiato la Juve. Bernardeschi ha dato un'impronta importante finalmente a questa gara. Ha sempre dimostrato di essere un buon giocatore, adesso ha ritrovato la forza morale di essere più importante. È entrato convinto e deciso".

Ci dai il terzo top e i tuoi flop.

"Nei top Morata, Bernardeschi e Chiesa, anche se vorrei mettere anche Danilo. Premio Chiesa perché il terzo gol è di una cattiveria e di una personalità devastante. Penso che Federico si stia prendendo la Juve. Tra i flop metto Kulusevski, comincia a mancargli tanto il gol. Ha tutto per esplodere in questa squadra, ma gli manca qualcosa nell'ultimo step. Tra i flop metto ancora Rabiot, non mi entusiasma. Non una Juve esaltante, ma era importante portarla a casa anche così".