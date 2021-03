tmw radio Tacchinardi: "Milan in difficoltà fisica e mentale. Roma-Napoli sarà grande sfida"

A parlare di coppe e campionato a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex calciatore e tecnico Alessio Tacchinardi.

Roma unica a rimanere in Europa. Milan invece fuori:

"Gli episodi sono costati caro. E' un dispiacere pensare a un Milan che da gennaio in poi ha perso terreno in campionato e uscito ora anche dall'Europa League. Cominciano a essere tante le sconfitte. Non è più il Milan brillante di novembre-dicembre. Onestamente non meritava di uscire, davvero un peccato".

C'è Fiorentina-Milan, può esserci il contraccolpo per i rossoneri?

"Il Milan è in una situazione delicata. E' partito lanciato e si trova oggi, nel finale, in queste condizioni. Quando vai in campo ora non hai più tutte le certezze di qualche mese fa. Il problema è mentale ora, più che fisico. E ora affronta una Fiorentina che può metterla in difficoltà. Servirà una gran forza mentale per uscirne".

Roma che se la vedrà con l'Ajax in EL:

"Ha un'identità ben precisa, un gioco europeo. La sensazione è che Fonseca in Italia sia poco tattico, va avanti con le sue idee. E' un allenatore bravo, importante. E' una fortuna essere straniero, noi tecnici italiani ci facciamo assorbire dalle critiche".

Atalanta, una squadra Gasperini-centrica?

"Ha avuto una grande squadra Gasperini, mi piace tantissimo ma nelle grandi squadre devi gestire giocatori di personalità. E abbiamo visto come è andata con Gomez".

Roma-Napoli, come la vede?

"Il Napoli deve approfittare delle fatiche di coppa della Roma. Se la Roma recupera forze sarà una grande partita".