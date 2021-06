tmw radio Tacchinardi: "Solo la Francia più forte dell'Italia. Boniperti un vincente"

A parlare di Nazionale a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex calciatore e tecnico Alessio Tacchinardi.

Italia, si aspetta il turnover contro il Galles?

"Penso proprio di si, in tutte le zone del campo. E' vero che deve tenere la testa del girone, ma chi è entrato ha sempre fatto bene. Credo ci sia spazio per Verratti, Chiesa. Mancini ha dimostrato di avere in mano questa Nazionale, credo che 2-3 cambi si possano fare, anche perché le riserve hanno fatto vedere di essere cariche. Serve per far rifiatare qualcuno".

Dove può arrivare questa Nazionale?

"Il campo ha detto che siamo una delle Nazionali più forti, con un gioco bello. Non abbiamo il campione ma tutti stanno facendo il loro. Tranne la Francia, che è la più forte, non vedo squadre più forti dell'Italia. Vieira e Neville parlano a vanvera, dicono che non c'è velocità, invece ce lo abbiamo, giochiamo con coraggio".

Un ricordo di Boniperti:

"In questi due anni abbiamo avuto giornate molto tristi. Troppe brutte notizie. Ho un bel ricordo di Boniperti. Io ero all'Atalanta e la Juve mi opzionò. Andai in sede per incontrare Boniperti, per me era un sogno. Lui conosceva tutto di me, anche le mie caratteristiche. Mi ha accolto come un padre di famiglia. E mi disse: 'Vincere non è importante, è l'unica cosa che conta'. Era una persona vincente, che mi ha dato una grossa mano negli anni in bianconero".