tmw radio Tenerani: "Fiorentina, Gattuso ha tutto per essere l'uomo giusto"

vedi letture

Il giornalista Mario Tenerani a TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato del momento della Fiorentina.

Gattuso-Fiorentina: che ne pensa la piazza? E Vlahovic rimarrà?

"Ha tutte le caratteristiche caratteriali per piacere ai fiorentini e anche l'uomo giusto per far ripartire questa Fiorentina che viene da tre anni di delusioni. Si riparte da Vlahovic, che ha confermato di voler rimanere. Difficile dire se prolungherà il contratto. Non sarà il nuovo caso-Chiesa però. Se non dovesse prolungare, sarebbero guai dal punto di vista economico per la Fiorentina".

Che mercato si attendono i tifosi?

"Ha speso parecchio in altre sessioni. Il potenziale di fuoco c'è, la società è una delle poche che non ha debiti. Serve mettere dentro qualità o non si riparte. Arriveranno poi i soldi di Chiesa. Credo che almeno 30 milioni arriveranno da Commisso, più almeno un'altra 50 da altri affari. Vlahovic potrebbe far saltare il banco, ma non credo che lo venderanno".