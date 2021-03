tmw radio Tenerani: "Semplici? Era già pronto per il salto anche prima del Cagliari"

Con la partita di Crotone, mister Leonardo Semplici, al suo esordio sulla panchina del Cagliari, ha tagliato il traguardo delle 100 panchine in Serie A. A parlarne a TMW Radio, durante Maracanà, è stato il giornalista Mario Tenerani: "I toscani hanno un ingegno particolare, sono scaltri. Si è regalato 100 panchine in A e la targa data a Cagliari è come fosse una patente. Un percorso da Cagliari a Torino come Allegri? Per me era già pronto per il salto e non me ne voglia il Cagliari. Nonostante la classifica brutta, può salvare la squadra. Lui era stato avvicinato anche per la panchina della Fiorentina e il grande passo era davvero vicino. A Cagliari può fare bene e si può aprire davvero una grande occasione in una big. A chi può essere accostato? Ad Allegri. Spalletti e Sarri sono molto diversi".