tmw radio Valentini: "Ecco perché Coni e Lega Calcio devono tutelare U17 e U18"

L'ex dirigente Figc Antonello Valentini a TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato della sua lettera pubblicata sui quotidiani che riguarda il problema dei ragazzi nel mondo del calcio: "Io mi sono concentrato su U18 e U17. La Lega dilettanti ha fatto una battaglia per ottenere dal Coni il riconoscimento del campionato d'Eccellenza di manifestazione di carattere Nazionale per ripartire. E' inspiegabilmente fermo il campionato nazionale juniores, così come sono fermi i campionati regionali degli allievi. Sono due fasce fondamentali per la crescita e la scoperta dei ragazzi. Parliamo di 200mila tesserati. A questi ragazzi è già stato tolta l'istruzione in presenza, così viene meno la spinta sportiva alla loro crescita. Il Coni, la Lega calcio e la Lega dilettanti dovrebbero congelare per un anno il tetto anagrafico di queste categorie, prorogare quindi di un anno le scadenze. Ho avuto già contatti con dirigenti giovanili e federali. Rischiamo di perdere tanti giovani di talento".