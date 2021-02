tmw radio Valentini: "Errori arbitrali? Basta piagnistei ma servono fischietti all'altezza"

A tornare sui torti arbitrali subiti dalle squadre italiane in Champions è stato a TMW Radio, durante Maracanà, l'ex dirigente Figc Antonello Valentini: "Ci possono essere errori arbitrali, come abbiamo visto, ma basta piagnistei. Così non si fa il bene del calcio italiano. Ci sono stati tre episodi negativi, uno per ogni italiana impegnata in Champions, ma dobbiamo dirlo senza isterismi e piagnistei. Quando si va a giocare in Europa, dobbiamo pensare a che tipo di calcio stiamo sviluppando noi. Col protocollo attuale l'arbitro non poteva intervenire sul rosso a Freuler, per questo va rivisto. Nei momenti decisivi di ogni partita, va sfruttato il Var. Va assicurato il suo impiego nella maniera più rassicurante per tutti. Oggi per certe partite servono arbitri di qualità e personalità. Quello di ieri non era di questo tipo. Non era un arbitro adatto a dirigere una partita di quel livello".